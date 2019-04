Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Reifen ausgetauscht

Ludwigshafen (ots)

Nachdem ein BMW für einige Zeit auf einem Parkplatz unter der Brücke der B 37 abgestellt worden war, musste der Besitzer am 09.04.2019 gegen 15:00 Uhr feststellen, dass alle vier hochwertigen Reifen durch teilweise beschädigte Reifen ausgetauscht worden waren. Zudem wurden die vorderen Xenon-Schweinwerfer ausgebaut. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

