POL-RT: Exhibitionist aufgetreten

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Mann entblößt sich vor Studentin (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Dienstagmittag im Brechtbau der Tübinger Universität gegenüber einer Studentin unsittlich gezeigt. Der Unbekannte beobachtete kurz nach 12.30 Uhr durch eine Glasscheibe die junge Frau, die sich im 2. Obergeschoss alleine in einem Seminarraum zum Lernen aufhielt. Hierbei hatte er seine Hose geöffnet und manipulierte an seinem Glied. Als die 25-Jährige ihn bemerkte und zu ihrem Mobiltelefon griff, entfernte sich der Exhibitionist in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Mann ist zirka 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß und dunkelhäutig. Er hat kurze, gekrauste, schwarze Haare. Der Täter war dunkel bekleidet und hatte einen auffälligen schwarz-/ockerfarbenen Schal vor dem Mund getragen. Hinweise werden an die Polizei unter Telefon 07071/972-8660 erbeten. (ms)

