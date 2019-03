POL-RT: Unfälle mit Verletzten oder hohem Sachschaden, Versuchter Einbruch

Polizeipräsidium Reutlingen

Dettingen/Teck (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit ist nach polizeilichen Erkenntnissen die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag auf der B465 ereignet hat. Eine 82-Jährige war gegen 16.45 Uhr zwischen Owen und Kirchheim unterwegs, als sie auf Höhe Dettingen zu spät bemerkte, dass die Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen mussten. Sie krachte mit ihrem Opel so heftig in das Heck des Audi eines 50-Jährigen, dass es diesen wiederum auf den VW einer 31-Jährigen schob. Der Opel musste anschließend abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 14.000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. (se)

Schlaitdorf (ES): Unfall bei Starkregen

Ein geschätzter Schaden von 10.000 Euro ist das Resultat eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen ereignet hat. Ein 34-jähriger Audi-Fahrer kam gegen 16 Uhr auf Höhe Schlaitdorf aufgrund von plötzlich eintretendem Starkregen und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Sein Audi wurde auf die linke Spur abgewiesen. Er krachte mit seinem Wagen gegen die Leitplanke und kam anschließend auf dem Seitenstreifen der rechten Spur zum Stehen. Der Audi musste abgeschleppt werden. (se)

Kirchheim (ES): Kind rannte gegen Auto

Mit glücklicherweise nur leichten Verletzungen musste am Montag ein Junge in eine Klinik gebracht werden, nachdem er gegen ein vorbeifahrendes Auto gelaufen ist. Gegen 16.10 Uhr war ein 27-Jähriger mit seinem Toyota auf der Eichendorffstraße in Richtung Jesinger Straße unterwegs. Als der Autofahrer zwei kleine Kinder am rechten Straßenrand sah, verringerte er seine Geschwindigkeit. Ohne auf den Verkehr zu achten, rannte plötzlich einer der beiden, ein achtjähriger Junge, auf die Straße. Der 27-Jährige wich nach links aus und bremste stark ab. Das Kind lief gegen die rechte Seite des Fahrzeugs und verletzte sich leicht. Vorsorglich wurde es zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (ms)

Rottenburg (TÜ): Motorradfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend erlitten. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem VW Scirocco um 18.15 Uhr die Tübinger Straße von Rottenburg herkommend in Richtung Kiebingen. Vor der Einmündung in die L 370 hatte sich ein Rückstau auf der Rechtabbiegespur gebildet. Um auf den Linksabbiegestreifen zu gelangen, setzte der Pkw-Lenker zum Überholen an. Hierbei übersah er den von hinten kommenden und ebenfalls überholenden 56 Jahre alten Kradlenker. Der Biker streifte mit seiner Kawasaki an dem Auto entlang und stürzte auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 1.500 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Junger Radfahrer verunglückt

Eine schwere Armverletzung hat ein junger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Der Elfjährige fuhr mit seinem Mountainbike um 15.30 Uhr den steilen Otto-Erbe-Weg hinunter. Vermutlich aufgrund einer falsch eingestellten Hinterradbremse verlor der Junge die Kontrolle über sein Fahrrad und kam in einer Kurve von der Straße ab. Er fuhr nahezu ungebremst, frontal gegen eine Mauer. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Heftig aufgefahren

Bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen in der Europastraße ist am Montagnachmittag Sachschaden in Höhe von über 13.000 Euro entstanden. Ein 78-jähriger Fahrer eines Skoda Oktavia war auf der L 370 von Tübingen in Fahrtrichtung Weilheim unterwegs. Zwischen dem Ortsende Tübingen und der Abzweigung nach Hirschau übersah er das Ende eines Staus und fuhr auf einen Audi A1 auf. Dieser Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls noch ins Heck eines davor stehenden BMW X1 geschoben. Die beiden hinteren Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (ak)

Mössingen (TÜ): Einbruchversuch im Jugendhaus

Ein unbekannter Täter hat am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag, zwischen 18 und acht Uhr, versucht, in das Jugendhaus in der Danziger Straße im Stadtteil Bästenhardt einzubrechen. Hierzu schlug er an der südwestlichen Seite des Gebäudes eine Scheibe ein und entriegelte das Fenster. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg der Einbrecher aber nicht ein, sodass auch nichts entwendet wurde. Der hinterlassene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Der Polizeiposten Mössingen ermittelt. (ak)

