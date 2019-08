Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Aufmerksamer Zeuge gibt entscheidenen Hinweis zu einer Unfallflucht.

Am 23. Juli 2019 beschädigte ein Unbekannter mit einem LKW drei geparkte Fahrzeuge erheblich und verursachte einen Schaden von 11.000 Euro (wir berichteten am 24. Juli 2019). Nun konnte die Polizei Lippe das verursachende Fahrzeug mithilfe eines aufmerksamen Zeugen ausfindig machen. Dem 58-jährigen Detmolder fielen am Tag des Unfalls starke Beschädigungen an einem weißen LKW auf, als er von dessen Fahrer eine Lieferung entgegennahm. Aufgrund der Berichterstattung zur Unfallflucht meldete der Zeuge sich bei der Polizei, die das Fahrzeug dank des Hinweises rasch ermitteln konnte. Fahrzeugteile, die am Unfallort gefunden wurden, konnten dem LKW zugeordnet werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher hatte in den Tagen nach dem Unfall einfach weiter Lieferungen mit dem kaputten Fahrzeug ausgefahren.

