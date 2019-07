Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Unfall im Kreisverkehr - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Am Dienstagvormittag, um 10 Uhr, befuhr ein Mann aus Leopoldshöhe mit seinem Kleinkraftrad den Kreisverkehr zwischen Leopoldshöhe und Asemissen. Dieser verbindet die "Hauptstraße", mit der Straße "An der Windwehe", welche in Fahrtrichtung Bielefeld führt, und der "Hövenstraße" in Fahrtrichtung Lage. Dort wurde er von einem VW Buli geschnitten, der ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren wollte. Um einen Unfall zu verhindern, musste er stark abbremsen, so dass er zu Fall kam. Das zuständige Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 05222 / 98180 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell