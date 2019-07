Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei bringt uneinsichtige 27-Jährige ins Gewahrsam

Dortmund/Witten (ots)

Eine 27-jährige Frau hat am heutigen Morgen (29. Juli) zunächst im Hauptbahnhof Dortmund einen Ladendiebstahl begangen, danach bedrohte sie Bundespolizisten und begeht später Sachbeschädigungen.

Nachdem eine 27-jährige serbische Staatsangehörige am Morgen einen Ladendiebstahl in einer Drogerie im Dortmunder Hauptbahnhof begangen hatte, versuchte die Frau zu flüchten. Ladendetektive verfolgten sie und konnten die Frau am Abgang zur U-Bahn stellen. Als eine zwischenzeitlich alarmierte Streife der Bundespolizei den Sachverhalt vor Ort aufnehmen wollte, störte die 27-Jährige die Maßnahmen permanent durch lautstarkes Schreien. Als sie dann die Einsatzkräfte zur Wache begleiten sollte, beleidigte sie die Polizisten dauerhaft und drohte ihnen, sie abzustechen. Auch auf der Wache zeigte sich die Frau aus Witten weiterhin uneinsichtig und setzte ihre wüsten Beschimpfungen sowie Anschuldigungen fort. Nachdem gegen sie Verfahren wegen Diebstahl, Beleidigung, Bedrohung und falscher Verdächtigung eingeleitet wurden, durfte sie die Wache wieder verlassen. Nur zehn Minuten später wurde die Bundespolizei durch Zeugen darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine Frau vor dem Hauptbahnhof E-Scooter beschädigen würde. Sie habe einen umgeworfen und einen weiteren in Richtung Straße geworfen. Als die Streife auf dem Vorplatz eintraf, erkannten sie gleich die erst gerade von der Wache entlassene 27-Jährige.

Um weitere Straftaten der Frau zu vermeiden, wurde sie in Gewahrsam genommen. Des Weiteren sind die zuvor gefertigten Strafanzeigen um die begangenen Sachbeschädigungen ergänzt worden.

