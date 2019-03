Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt, Garstedt, Niendorfer Straße / Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 23.03.19, kam es in Norderstedt, Garstedt, zu einem Unfall bei dem sich ein Motorradfahrer schwer verletzte. Ein 77-Jähriger aus Hamburg fuhr mit einem Skoda Oktavia auf der Niendorfer Straße in Richtung Friedrichsgaber Weg. Gegen 16:30 Uhr fuhr er in eine Grundstückseinfahrt, um Einstellungen am Navigationsgerät vorzunehmen. Als er kurz darauf weiterfuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 24-Jährigen aus Hamburg, der auf einer Honda die Niendorfer Straße in Richtung Friedrichsgaber Weg befuhr. Der Motorradfahrer versuchte noch einen Zusammenstoß zu verhindern, indem er möglichst weit links fuhr. Trotzdem kollidierte er mit der linken hinteren Tür des Skodas, stürzte und verletzte sich schwer. Rettungssanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Pkw und sein Beifahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei 5000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Pkw war noch fahrbereit. Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Kiel die Hinzuziehung eines Gutachters an.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell