POL-LIP: Detmold. Einbrecher scheitern.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten Unbekannte in ein Versicherungsbüro in der Potsdamer Straße einzudringen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, ins Haus zu gelangen. Sie verursachten einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Wer Hinweise zum Einbruchsversuch geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat Detmold unter 05231 / 6090.

