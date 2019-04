Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Werbetafeln beschädigt - Tatverdächtigen festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Weil er im Verdacht steht, mutwillige Sachbeschädigungen begangen zu haben, hat die Polizei am späten Dienstagabend einen Mann aus Rheinhessen festgenommen. Der 32-Jährige kommt als Täter in Frage, mehrere Werbetafeln in der Mainzer Straße beschädigt zu haben.

Ein Zeuge hatte gegen 22 Uhr die Polizei verständigt, nachdem er den Täter beobachtet und gesehen hatte, wie dieser davonlief. Bei einer ersten Fahndung in der Umgebung stellte die Streife den 32-jährigen Mann, auf den die Beschreibung passte. Er hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die weiteren Ermittlungen laufen. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell