Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifen und Felgen gestohlen

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einen Diebstahl aus seinem Hof hat ein Mann aus Schallodenbach am Dienstag bei der Polizei angezeigt. Wie der 53-Jährige mitteilte, wurden von seinem Grundstück in der "Kleinen Gasse" vier Kompletträder, also Autoreifen samt Felgen, gestohlen.

Wie der Mann angab, verschwanden die Räder zwischen 13 und 13.30 Uhr. Es handelte sich um Winterreifen für einen Mercedes Benz.

Der Tatverdacht des Betroffenen richtete sich gegen die Insassen eines Fahrzeugs mit britischen Kennzeichen, das ihm zur fraglichen Zeit aufgefallen war. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das beschriebene Fahrzeug nicht mehr gesichtet werden.

Weitere Hinweise von Zeugen, denen das Fahrzeug eventuell auch aufgefallen ist, nimmt die Polizeiinspektion 1 gern unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 entgegen. | cri

