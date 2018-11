POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: Fahndung nach bislang unbekannten Räubern

2 weitere Medieninhalte

Ludwigsburg (ots) - Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg veröffentlichen Bilder zweier bislang unbekannter Täter, die am 27. Oktober 2018 gegen 04.00 Uhr auf dem Weg zwischen einer Gaststätte in der Karlstraße zum Bahnhof Ludwigsburg einen 50-Jährigen überfielen und sein Smartphone sowie Bargeld erbeuteten. Der Gesamtwert des Raubguts beläuft sich auf eine dreistellige Summe (wir berichteten am 27.10.2018, 15.38 Uhr).

Die Verdächtigen hielten den Mann auf dem Vorplatz des Bahnhofs bei den Wasserkugeln an. Als sie aufdringlich wurden, wollte der 50-Jährige die Polizei rufen. Sie entwendeten ihm das Smartphone und traktierten ihn mit Faustschlägen. Das Opfer ging zu Boden, worauf sie Bargeld aus seiner Jackentasche stahlen. Nachdem Passanten aufmerksam wurden, ließen sie von dem Mann ab und entfernten sich in Richtung Bahnhof.

Es soll sich um südländisch aussehende Männer im Alter zwischen 30 und 35 Jahren und mit schlanker Figur gehandelt haben. Sie hatten sich vor dem Überfall in einer Gaststätte aufgehalten. Dort trafen sie auf ihr späteres Opfer und wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Zeugen, die Hinweise zur Identität der unbekannten Täter geben können oder zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, in Verbindung zu setzen.

