POL-LB: Einbruch (Versuch) in Ludwigsburg, Verkehrsunfall in Ludwigsburg, Vorfall mit Hund in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg, Oßweil: Versuchter Gaststätteneinbruch

Nicht an sein kriminelles Ziel gelangte ein Einbrecher am frühen Dienstagmorgen, als er versuchte in eine Gaststätte in der Friesenstraße einzudringen. Der Täter hebelte gegen 04:00 Uhr zunächst ein Fenster auf, um in die Gasträume zu gelangen. Vermutlich durch den Lärm eines dabei zu Boden gefallenen Gegenstands sowie den in Betrieb gegangenen Bewegungsmelder, sah er von seinem Vorhaben ab und suchte das Weite. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Pkw gestreift und abgehauen

Obwohl er am Montagmittag einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro angerichtet hatte, suchte ein bislang unbekannter Autofahrer das Weite, ohne sich darum zu kümmern. Der Unfallverursacher streifte zwischen 10:25 und 12:10 Uhr einen blauen BMW, der auf dem Arsenalplatz abgestellt war. Er beschädigte das Auto an der hinteren Tür der Fahrerseite und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, zu melden.

Ludwigsburg: Hundebesitzerin leicht verletzt

Am Samstagmittag kam es in der Straße Muldenäcker zu einem Vorfall mit einem weißen Schweizer Schäferhund. Eine 59 Jahre alte Frau war gegen 14:00 Uhr dort mit ihrem Hund spazieren. Ihr kam der Schweizer Schäferhund entgegen, der nicht an der Leine geführt wurde. Auch ihr eigener, kleinerer Hund lief ohne Leine. Der Schäferhund bellte und versuchte wohl ihren Hund zu beißen, so dass sie ihn auf den Arm nahm und sich wegdrehte. Wahrscheinlich wollte der fremde Hund dennoch an ihr Tier gelangen. Er sprang mehrmals an der Frau hoch und schnappte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Die bislang unbekannte Besitzerin des Hundes soll erst auf die Rufe der 59-Jährigen tätig geworden sein und den Hund von ihr genommen haben. Die Geschädigte verließ daraufhin sofort die Örtlichkeit. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, bittet Zeugen und insbesondere die Besitzerin des weißen Schweizer Schäferhundes, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell