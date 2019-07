Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fußgängerin nach Unfall ins Krankenhaus

Eslohe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Hauptstraße musste eine 78-jährige Fußgängerin ins Krankenhaus. Um 08.55 Uhr überquerte die Frau aus Meschede die Hauptstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 80-Jährigen. Der Esloher war in Richtung Cobbenrode unterwegs. Bei dem Unfall wurde die Rentnerin schwer verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

