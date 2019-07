Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090719-644: Rollerfahrerin schwer verletzt

Wiehl (ots)

Eine 52-jährige Nümbrechterin hat sich bei einem Unfall am Montag (8.Juli) in Wiehl-Bielstein schwere Verletzungen zugezogen. Eine 41-jährige Wiehlerin fuhr um 19 Uhr mit ihrem grünen VW Golf auf der Hindenburgstraße und beabsichtigte nach links in die Bechstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der von links kommenden 52-jährigen Nümbrechterin, die mit ihrem Roller auf der vorfahrtsberechtigten Bechstraße fuhr. Bei dem Sturz zog sich die Rollerfahrerin schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

