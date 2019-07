Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090719-642: Sprayer flüchtet auf grünem Fahrrad

Gummersbach (ots)

Vom Bahnhofsgebäude Dieringhausen, über die Vollmerhauser Straße bis zur Friedrichstaler Straße hat ein Unbekannter am Montag (8.Juli) mehrere Farbschmierereien begangen. Mehrere Zeugen informierten die Polizei; sie hatten eine Person dabei beobachtet wie sie die Wände der Bahnhofshalle bzw. eines Brückenpfeilers besprühte. Ein weiterer Zeuge, ein 22-jähriger Gummersbacher, beobachtete im Bereich der katholischen Kirche in der Friedrichstaler Straße einen Mann, der eine Mauer besprühte. Er sprach den Unbekannten an, der daraufhin aggressiv wurde und gegen den Pkw des 22-Jährigen trat. Anschließend flüchtete der Sprayer mit einem grünen Fahrrad in Richtung Radweg Remmelsohl-Bergneustadt. Täterbeschreibung: Männlich, etwa 180 cm groß, etwa 30 Jahre alt, blonde kurze Haare, Ohrring oder Ohrtunnel, trug dunkle Kleidung, eine braune Jacke und führte einen Rucksack mit.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell