POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW in Bad Sachsa

Bad Lauterberg (ots) - Bad Sachsa ( schü.), Am Montag, den 12.11.2018 kam es in der Zeit zw. 19:30 und 21:00 Uhr in der Walkenrieder Straße in Bad Sachsa zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Unbekannte Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand den Lack und die Scheiben eines dort abgestellten, silberfarbenen Golf.

Die Polizei Bad Sachsa erbittet unter Tel.: 05523 / 481 um Hinweise von Zeuge, die relevante Beobachtungen zur Tat gemacht haben könnten.

