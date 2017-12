POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Osterode (ots) - 37520 Osterode, Scheerenberger Straße 15, Mo., 25.12.2017, 17:05 Uhr OSTERODE(BB) Ein unbekannter Fahrer eines roten Pkw befuhr die Scheerenberger Straße aus Richtung Butterbergtunnel kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe Haus Nr. 15 streifte er dann vermutlich beim Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel den Außenspiegel der Fahrerseite eines parkenden Pkw VW Golf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem parkenden Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Osterode unter Tel.: 05522/5080.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Osterode

Leitung



Telefon: 05522/508 0

Fax: 05522/508 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell