POL-NOM: Einbruch in Zweifamilienhaus

Osterode (ots) - 37539 Bad Grund (Harz), OT Gittelde, Kröppelgarten 1, So., 24.12.2017, 20:00 Uhr bis Mo., 25.12.2017, 07:00 Uhr OSTERODE(BB) Im Tatzeitraum drangen der/die Täter nach Aufhebeln einer Kellertür in das freistehende Zweifamilien-Wohnhaus ein. Nach Durchsuchen der Kellerräume wurde die derzeit leerstehende Wohnung im Obergeschoß ebenfalls durchsucht, entwendet wurde jedoch nichts. Zur Tatzeit hielten sich Hausbewohner in deren Wohnung im Erdgeschoß des Hauses auf. Die Polizei Osterode bittet darum, Beobachtungen hinsichtlich verdächtiger Personen bzw. Fahrzeuge unter Tel.: 05522/5080 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Osterode

Leitung



Telefon: 05522/508 0

Fax: 05522/508 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell