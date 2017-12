POL-RT: Wohnhausbrand - Ein Toter (Gomadingen)

Reutlingen (ots) - Gomadingen (RT): Wohnpavillon aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten - Ein Toter

Noch unklar ist die Ursache eines Brandes in einem Wohnpavillon in der Straße Grafeneck am Freitagmittag. Gegen 14.30 Uhr gingen erste Anrufe bei den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei ein, in denen über Flammen aus einem Wohnpavillon einer sozialen Einrichtung in Grafeneck berichtet wurde. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei schlugen bereits Flammen aus zwei Zimmern und aus dem Dach des Gebäudes. Die Feuerwehr Gomadingen, die mit zahlreichen Einsatzkräften rasch vor Ort war, hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte somit ein Übergreifen auf benachbarte Anbauten verhindern. Bei den Löscharbeiten wurde auf dem balkonartigen Gebäudeumlauf die Leiche eines 51-jährigen Bewohners gefunden. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge, könnte es sich beim Fundort der Person um die Brandausbruchsstelle handeln, von der aus das Feuer über die Fassaden auf die Innenräume übergegriffen hat. Nach derzeitigem Stand sind mindestens zwei der Wohnungen in denen eine Wohngruppe untergebracht ist, vom Feuer so schwer beschädigt, dass sie unbewohnbar sind. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 100.000 Euro belaufen. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Die Kriminalpolizei hat noch am Nachmittag die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks aufgenommen. (cw)

