POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle; Mit Promille untewegs; Wohnungseinbruch, Streitigkeiten; Diebstahl aus Umkleidekabine;

Reutlingen (ots) - Dettingen/Erms (RT): Mit Promille unterwegs

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 37-Jähriger, der am Donnerstagabend in der Vogelsangstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war kurz nach 18 Uhr mit seinem Nissan Micra auf der Vogelsangstraße in Richtung Metzinger Straße unterwegs. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte gegen einen großen Stein auf dem Grünstreifen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Fahrer starken Alkoholgeruch fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt und er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Während an dem Stein kein Schaden erkennbar war, entstand an dem Micra wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 4.000 Euro beziffert wird. (cw)

Grafenberg (RT): Drei geparkte Autos aufeinander geschoben

Kräftig gescheppert hat es am Donnerstagnachmittag auf Höhe Turnhalle in der Kohlberger Straße. Auf seiner Fahrt in Richtung Ortsmitte hatte ein 74-jähriger Audi-Lenker, kurz vor 15.00 Uhr, den Seitenabstand zu einem am rechten Straßenrand geparkten Mercedes falsch eingeschätzt. Er krachte der C-Klasse ins Heck, die durch die Aufprallwucht noch auf einen Audi A 3 und dieser wiederum auf eine davor geparkte C-Klasse geschoben wurde. An den vier Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 30.000 Euro. Der 74-Jährige selbst hatte nach bisherigen Erkenntnissen Glück im Unglück und blieb wohl unverletzt. Sowohl sein Auto, als auch die C-Klasse mussten mit einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. An den Pkw dürfte jeweils ein Totalschaden entstanden sein. (fn)

Pliezhausen (RT): Diebstahl aus Umkleidekabine (Zeugenaufruf)

Auf Bargeld aus ist wohl ein Dieb gewesen, der am Donnerstagabend aus der Umkleidekabine der Gemeindehalle in der Friedrichstraße einen Fahrzeugschlüssel entwendet hat. Der noch unbekannte, vermutlich jugendliche Täter drang in der Zeit zwischen 20 Uhr und 21.45 Uhr in den unverschlossenen Umkleideraum ein und nahm den Schlüssel für einen Ford Fiesta an sich. Anschließend begab er sich zu dem vor der Halle abgestellten Pkw und durchstöberte die darin liegende Handtasche der Geschädigten. In dieser befand sich die Geldbörse mit etwa 50 Euro Bargeld und diversen Kredit- und Debitkarten, die der Täter an sich nahm. Den Fahrzeugschlüssel ließ er im Auto zurück. Ein Zeuge hat die fremde Person so etwa gegen 20.30 Uhr gesehen, als er sich in der Umkleidekabine aufhielt. Er sprach ihn an, woraufhin der Unbekannte zur Antwort gab, dass er auf der Suche nach einem Freund sei. Der Tatverdächtige soll etwa 16-18 Jahre alt, 175 cm groß und schmächtig sein. Er hat eine auffallend unreine, pickelige Haut, schlechte, krumme Zähne, war bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpulli und trug eine auffallend große Brille. Der Polizeiposten in Pliezhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu der Person unter Tel. 07127/7340 entgegen. (jh)

Wernau (ES): Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Weil eine Fiat-Fahrerin beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst hat, ist es am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden von rund 12.000 Euro gekommen. Die 26 Jahre alte Lenkerin des Fiat 500 war auf dem rechten Fahrstreifen der B 10 aus Richtung Göppingen kommend nach Esslingen unterwegs. Kurz nach der Querspange Reichenbach/Fils wechselte sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei kam sie offenbar ihrer Rückschaupflicht nicht nach und übersah deshalb den dort fahrenden Ford Focus einer 20-Jährigen, der sich gerade in ihrem "toten Winkel" befand. Obwohl die 20-Jährige noch stark abbremste, konnte sie ein Auffahren auf den Fiat nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall drehte sich der Fiat um 180 Grad und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen abgeholt werden. (jh)

Esslingen (ES): Unfallflüchtiger kam nicht weit

Alkoholgenuss dürfte ursächlich für eine Unfallflucht eines VW Golf-Fahrers in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Bahnhofstraße gewesen sein. Ein 31-Jähriger fuhr kurz nach Mitternacht rückwärts auf der Bahnhofstraße in Richtung Schelztor und stieß auf Höhe von Gebäude Nr. 31 mit seinem linken Heck gegen einen geparkten VW Touran. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, setzte der 31-Jährige seine Fahrt in Richtung Bahnhof fort. Zeugen konnten Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrzeug geben. Außerdem waren Fahrzeugteile an der Unfallstelle zurückgeblieben. So kam die Polizei schnell auf die Spur des Verursachers. Er wurde an der Halteradresse angetroffen und roch nach Alkohol. Ein entsprechender Test bestätigte den Genuss, weshalb der 31-Jährige einer Blutentnahme zugeführt und der Führerschein gleich einbehalten wurde. (jh)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrecher klettert Regenrohr hinauf (Zeugenaufruf)

Ein Einbrecher ist am frühen Donnerstagabend, in der Zeit von 17.45 Uhr bis kurz vor 19 Uhr, an einem Regenrohr die Fassade eines Wohnhauses im Lehmgrubenweg hochgeklettert und anschließend in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eingedrungen. Über eine aufgebrochene Balkontür hatte sich der unbekannte Täter Zugang zu den Wohnräumen verschafft. Auf seiner Suche nach Beute durchstöberte der Eindringling die komplette Wohnung und stieß dabei auf Bargeld und Schmuck. Anschließend dürfte er das Gebäude über die Eingangstür wieder verlassen haben. Zum Wert der kompletten Beute liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 entgegen. (fn)

Ostfildern (ES): Aufgefahren und aufgeschoben

Unachtsamkeit ist wohl Ursache für einen Auffahrunfall gewesen, der sich am Donnerstag, gegen 17.15 Uhr, in der Niemöllerstraße ereignet hat. Eine 62-jährige Opel Astra-Lenkerin war auf das Heck einer vorausfahrenden Mercedes A-Klasse aufgefahren und hatte diese noch gegen eine davor befindliche C-Klasse geschoben. Da sich der 45-jährige A-Klasse-Fahrer bei dem Unfall verletzte, musste er vom Rettungsdienst für weitere Untersuchungen in eine Klinik gebracht werden. An den Autos entstand ein Blechschaden von knapp 5.000 Euro. (fn)

Esslingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Donnerstagabend auf der L 1192 zu einem heftigen Auffahrunfall geführt. Ein 46-jähriger Wernauer war mit seinem VW Golf auf der L 1192, der sogenannten Aufstiegsstraße, von Ostfildern in Richtung Adenauerbrücke unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 53-Jähriger mit seinem Renault Twingo verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Mit großer Wucht krachte er ins Heck des Twingo. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, wurde die hochschwangere 26-jährige Beifahrerin im Golf vom Rettungsdienst vorsichtshalber zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Golf war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro beziffert. (cw)

Köngen (ES): Gegenverkehr übersehen

Weil sie beim Linksabbiegen den Gegenverkehr übersehen hat, hat eine 15-jährige Köngenerin am Donnerstagabend an der Einmündung Steinackerstraße und Burgweg einen Verkehrsunfall verursacht. Das Mädchen war kurz nach 18 Uhr mit ihrem Mofa Roller auf der Steinackerstraße unterwegs. Ohne auf den Gegenverkehr zu achten, bog sie an der Einmündung nach links in den Burgweg ein. Ein entgegenkommender 20-jähriger Fahrer eines Chevrolet hatte keinerlei Möglichkeiten mehr, schnell genug zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die Mofa-Fahrerin wurde von dem Chevrolet erfasst und auf die Fahrbahn geworfen. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. (cw)

Altbach (ES): Grüner Kombi gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am späten Donnerstagnachmittag auf der Brücke zwischen Altbach und Deizisau ereignet hat, fahndet das Polizeirevier Esslingen nach einem grünen Kombi, der von einem älteren Mann gelenkt wurde. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge, war der Fahrer des grünen Kombis gegen 17 Uhr auf der Industriestraße unterwegs in Richtung L 1204. Auf der Brücke wollte er nach links einbiegen und fuhr dabei, ohne auf die Verkehrszeichen oder den Verkehr zu achten, in die Einmündung ein. Eine aus Richtung Altbach auf der bevorrechtigen L1204 heranfahrende 59-Jährige konnte nur durch eine Vollbremsung mit ihrem Daihatsu eine Kollision mit dem Kombi vermeiden. Für einen hinter dem Daihatsu fahrenden 20-jährigen BMW-Fahrer kam dieses Bremsmanöver zu plötzlich und er krachte mit großer Wucht ins Heck der Vorausfahrenden. Ohne sich um die Folgen des von ihm verursachten Unfalls zu kümmern, flüchtete der Kombi von der Unfallstelle. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings fiel der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen mit etwa 10.000 Euro beträchtlich aus. Beide Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Das Polizeirevier Esslingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (cw)

Reichenbach an der Fils (ES): Offene Autotür übersehen

Eine Leichtverletze und ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend in der Bismarckstraße ereignet hat. Eine 19-jährige Fahranfängerin war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Audi auf der Bismarckstraße in Richtung Ulmer Straße unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine 36-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Gegenfahrbahn angehalten hatte und sich gerade an der geöffneten Fondtüre des Wagens befand. Weil sie den notwendigen Abstand nicht eingehalten hatte, streifte sie beim Vorbeifahren die geöffnete Türe des Mercedes, wodurch die 36-Jährige zwischen Türe und Fahrzeuge eingeklemmt wurde. Dabei erlitt sie zum Glück nur leichte Verletzungen, die vom hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort behandelt werden konnten. (hf)

Nabern (ES): Heftig genossen

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der K 1250 kurz vor dem Kreisverkehr am Ortsende Nabern gekommen. Ein 71-jähriger Weilheimer war gegen 17 Uhr mit seinem Audi auf der Kreisstraße in Richtung Nabern unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr musste er so heftig niesen, dass er dabei auf die Gegenfahrbahn geriet und dort seitlich gegen einen entgegenkommenden Seat prallte. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der 30-jährige Seat-Fahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt knapp 8.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, sowie zur Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden. (cw)

Tübingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf dem Nordring auf Höhe der Einmündung Sandweg ereignet hat. Eine 26-jährige Nürtingerin war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Ford auf dem Nordring in Richtung Stadtmitte unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass auf Höhe der Einmündung Sandweg ein 25-Jähriger mit seinem VW an der roten Ampel stand und warten musste. Sie krachte mit so großer Wucht ins Heck des VW, dass in dem Wagen sämtliche Airbags ausgelöst wurden. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall, soweit bislang bekannt, leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Während der VW fahrbereit blieb, wurde der Ford so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. (hf)

Rottenburg (TÜ): Streit eskaliert - Jugendlicher attackiert

Aus noch ungeklärten Gründen ist am Donnerstagabend in der Tübinger Straße vor einem Supermarkt ein Streit eskaliert, bei dem ein 17-Jähriger von einem noch unbekannten Mann mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht traktiert worden ist. Sowohl das Opfer, als auch der Täter waren gegen 20.45 Uhr jeweils mit mehreren Begleitern in zwei Gruppen unterwegs, als es zu dem Übergriff kam. Der Jugendliche erlitt dabei wohl nur leichte Verletzungen. Zum Täter liegen der Polizei bislang keine Informationen vor. (fn)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt in Kreisverkehr missachtet

Sachschaden von rund 9.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend am Kreisverkehr der Dorfstraße mit der Nürtinger Straße entstanden. Ein 40-jähriger VW Golf-Fahrer war kurz vor 18 Uhr in den Kreisel eingefahren, ohne auf den bereits darin befindlichen Golf eines 34 Jahre alten Mannes zu achten. Verletzte waren bei der Kollision nicht zu beklagen. Beide Autos blieben fahrbereit. (fn)

Rückfragen bitte an:



Josef Hönes (jh), Telefon 07121/942-1102



Helen Fritsch (hf), Telefon 07121/942-1104



Frank Natterer (fn), Telefon 07121/942-1103



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell