POL-RT: Autos beschädigt; Einbruch in Gaststätte, Nachtrag zu Brand in Tiefgarage - Polizei geht von Brandstiftung aus; Schwer verletzt beim Zerlegen von Feuerwerkskörpern

Reutlingen (ots) - Auto zerkratzt

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro hat ein noch unbekannter Vandale in der Zeit von Mittwoch, 21.30 Uhr, bis Freitag, 0.30 Uhr, an zwei in der Wiesstraße geparkten Autos angerichtet. Der Täter beschädigte die beiden Mercedes, indem er mit einem spitzen Gegenstand tiefe Kratzer im Lack hinterließ.

Esslingen (ES): Erneut Cabrio-Verdeck beschädigt (Zeugenaufruf)

Zum wiederholten Mal in den letzten Wochen hat ein noch unbekannter Täter in der Esslinger Stadtmitte ein Stoffverdeck eines Cabrios aufgeschlitzt. In der Zeit von Dienstag, 16 Uhr, bis Freitag, 11 Uhr, war in diesem Fall ein in der Mettinger Straße geparkter BMW betroffen. Zwar wurde nur die Außenhaut des Verdecks durch einen Schnitt beschädigt, dennoch entstand ein Sachschaden, der auf 3.000 Euro geschätzt wird. Seit Anfang November wurden bei der Polizei in Esslingen insgesamt 20 Sachbeschädigungen durch aufgeschlitzte Cabrio-Verdecke zur Anzeige gebracht. Dabei dürfte ein Schaden von bislang über 50.000 Euro Schaden entstanden sein. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten allesamt auf das Konto ein- und derselben Täterschaft gehen. Hinweise zu relevanten Wahrnehmungen, aber auch zu Personen, die sich künftig verdächtig verhalten, werden vom Polizeirevier Esslingen unter der Telefon-Nummer 0711/3990-0 entgegen genommen. (fn)

Reichenbach (ES): Wechselgeld gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Gaststätte in der Stuttgarter Straße eingebrochen. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher zwischen 20 Uhr und sechs Uhr morgens Zutritt zum Gastraum. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem durchsuchte er dort sämtliche Schränke, wobei ihm eine Geldtasche mit Wechselgeld in die Hände fiel. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend, wobei er einen Sachschaden hinterließ, der mit etwa 1.000 Euro den Wert seiner Beute deutlich übersteigt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07153/95510 um Hinweise (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Verdacht der Brandstiftung (Zeugenaufruf)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.12./00.34 Uhr

Nach dem Brand in einem Parkhaus in der Maybachstraße, bei dem am frühen Freitagmorgen an vier Fahrzeugen ein Sachschaden von über 90.000 Euro entstanden ist, geht die Polizei zwischenzeitlich von Brandstiftung aus. Kriminaltechniker sicherten Spuren, die nahelegen, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-0 um Hinweise. (cw)

Tübingen-Hirschau (TÜ): Beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern schwer verletzt

Mit schwersten Verletzungen musste ein 41-jähriger Tübinger am Freitagmorgen, gegen 10.45 Uhr, nach einer Verpuffung in einer Garage im Kapellenweg vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte der Tübinger in seiner Garage mehrere Feuerwerkskörper auseinandergebaut. Beim Zusammenschütten der darin enthaltenen Treibladungen kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Verpuffung, bei der der Tübinger schwerste Verletzungen an Bauch und Händen erlitt. Da in der Garage weitere Feuerwerkskörper und pyrotechnische Gegenstände unsachgemäß gelagert waren, wurden Spezialisten des Landeskriminalamtes zur sicheren Entsorgung hinzugezogen. Ein nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

