POL-NOM: Unfallfluchten im Stadtgebiet Bad Lauterberg/ Zeugen helfen bei Aufklärung

Bad Lauterberg (ots) - 37431 Bad Lauterberg, Hauptstr. 233/ OT Barbis, Barbiser Straße 4, Freitag, 22.12.2017, 16.50 Uhr/ Samstag, 23.12.2017, 14.45 Uhr

BAD LAUTERBERG (Bor.) Am Samstagnachmittag, 23.12.2017, geg. 14.45 Uhr, beobachteten aufmerksame Zeugen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Barbis, Barbiser Str., wie der Führer eines Pkw Skoda rückwärts gegen einen geparkten Pkw VW stieß und anschließend davonfuhr. Die Zeugen merkten sich das Kennzeichen des verursachenden Pkw und teilten dies der geschädigten Pkw-Führerin mit, als diese zu ihrem Pkw zurückkehrte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Durch die Hinweise der Zeugen konnte ein 59-jähriger Mann aus Bad Lauterberg als verantwortlicher Pkw-Führer ermittelt werden, gegen den nun ein Strafverfahren hinsichtlich einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet wird. Bereits am Freitagnachmittag, 22.12.2017, 16.50 Uhr, wurde ein auf dem Tankstellengelände in der Hauptstr. 233 in Bad Lauterberg abgestellter Kleinbus VW Multivan im Heckbereich durch einen Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich hier auf ca. 250 Euro. Zeugen, die Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei Bad Lauterberg unter Tel. 05524-9630 zu informieren. Da sich am Freitag und Samstag, 22./23.12.2017, insgesamt drei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet Bad Lauterberg ereigneten, weist die Polizei in diesem Zusammenhang wiederholt daraufhin, dass es sich bei diesem Delikt um einen Straftatbestand handelt und mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe geahndet werden kann.

