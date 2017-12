POL-NOM: Versuchter Einbruch in Sportheim

Uslar (ots) - USLAR (Wie) Am Samstag 23.12.2017, gegen 23.30 Uhr, wollten bislang unbekannte Täter in Uslar, Steimker Weg, gewaltsam in ein Sportheim eindringen, indem sie versuchten eine Tür und ein Fenster aufzuhebeln. Dieses Vorgehen misslang. Anschließend wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Gebäude zu gelangen. Dabei wurden sie von einem Passanten gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von ca. 250,- Euro.

