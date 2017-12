Northeim (ots) - Northeim, Breite Straße, Sonntag, 24.12.17, 00.30 Uhr - 01.30 Uhr

Northeim (schw) - In der Nacht zum 24.12.17, zwischen 0.30 Uhr und 01.30 Uhr erlangte ein bislang unbekannter Täter in einer, in Northeim, in der Breiten Straße ansässigen Gaststätte die Winterjacke einer 48-jährigen Northeimerin. Die Geschädigte hatte ihre Jacke am Garderobenständer aufgehängt. Als sie gegen 01.30 Uhr die Gaststätte wieder verlassen wollte, stellte sie fest, dass die Jacke nicht mehr vorhanden war. In der Jackentasche befand sich des Weiteren noch das Mobiltelefon der Geschädigten. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 500,- EUR. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

