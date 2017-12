Northeim (ots) - Northeim, Ortsteil Langenholtensen, Holthuser Straße, Sonntag, 24.12.17, ca. 18.00 Uhr NORTHEIM (schw) - Am Sonntag, 24.12.17, gegen 18.00 Uhr gelangten bislang unbekannten Täter während der Anwesenheit des Wonungseigentümers in die Wohnung eines 23-jährigen Anwohners in der Holthuser Straße, im northeimer Ortsteil Langenholtensen. Wie der oder die Täter in die Wohnung gelangten, ist bislang noch nicht geklärt. Aus dem Zimmer des Geschädigten wurden nach dessen Angaben 700,- EUR Bargeld entwendet. Zeugen, die in der Zeit von 18.00 Uhr bis 18.05 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Northeim in Verbindung zu setzen.

