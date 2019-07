Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090719-643: Kennzeichendiebstähle

Gummersbach (ots)

Mehrere Auto-Kennzeichen von weißen Kleintransportern sind in den vergangenen Tagen in Gummersbach gestohlen worden.

Auf der Kölner Straße in Rebbelroth montierten Diebe die hinteren Kennzeichen von zwei weißen Renaults und einem weißen Fiat ab. Die Tatzeit liegt hier zwischen Samstag 16 Uhr und Montag (8.Juli) 10:30 Uhr.

Von zwei weißen Ford Transit wurden in der Industriestraße im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Samstag und 23:45 Uhr am Sonntag (7.Juli) ebenfalls die hinteren Kennzeichen gestohlen.

Die gestohlenen Kennzeichen lauten: GM-WA5000, GM-EM220, GM-EM310, GM-RK159 und GM-RK688

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

