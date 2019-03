Polizei Hagen

POL-HA: Hagener Kripo geht dicker Fisch ins Netz

Hagen (ots)

Am Mittwoch ging Zivilfahndern der Hagener Kripo ein dicker Fisch ins Netz. Die Beamten nahmen auf der Frankfurter Straße einen 35-jährigen Mann fest, der von der Staatsanwaltschaft Freiburg mit einem Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Gesuchte hatte wegen Betrügereien noch vier Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe zu verbüßen. Der 35-Jährige hatte seinen Aufenthalt verschleiert. Durch gezielte Fahndungsarbeit gelang es den Beamten, ihn in der Frankfurter Straße zu lokalisieren. Hier klickten am Mittwochmittag die Handschellen. Die Fahnder führten den Gesuchten anschließend der Justizvollzugsanstalt Hagen zu.

