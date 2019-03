Polizei Hagen

POL-HA: Auto in Vorhalle entwendet

Hagen (ots)

Am Dienstag zeigte ein 32-jähriger Mann bei der Polizei an, dass sein grüner VW Golf 4 entwendet worden sei. Der 32-Jährige hatte das Auto am 25.02.2019 in der Johann-Gottlieb-Fichte-Straße abgestellt. Sein Sohn hatte bereits am Montag bemerkt, dass der Golf verschwunden war. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

