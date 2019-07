Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Roter Pkw gesucht

Medebach (ots)

Am 18. Juli flüchtete ein roter Pkw nach einem Unfall auf der Landstraße 617 zwischen Hesborn und Medelon. Um 13.40 Uhr fuhr eine 76-jährige Autofahrerin in Richtung Medelon. Kurz vor Medelon überholte ein roter Pkw den silbernen Audi der Frau und beschädigte diesen beim Einscheren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der rote Pkw. Vermutlich handelte es sich hierbei um einen VW Golf. Weitere Hinweise liegen bislang nicht vor. Möglicherweise wurde der Unfall bzw. der Überholvorgang von anderen Verkehrsteilnehmern beobachtet. Diese werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

