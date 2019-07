POL-HSK: Zwei schwer verletzte E-Biker

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Zwei E-Biker wurden am Dienstag bei Unfällen im Hochsauerlandkreis schwer verletzt. In Meschede fuhr gegen 17.30 Uhr eine 56-jährige Frau mit ihrem E-Bike auf der Heinrichsthaler Straße in Richtung Heinrichsthal. Laut Zeugen verlor die Olsbergerin die Kontrolle über ihr Zweirad, als sie an ihrer Sitzpolsterung hantierte. Mit schweren Verletzung wurde sie durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

In Olsberg musste eine 50-jährige Niederländerin mit einem Rettungs- und Bergehubschrauber aus einem Waldstück gerettet werden. Mit schweren Verletzungen wurde sie anschließend in eine Unfallklinik geflogen. Die Unfallstelle befindet sich in einem Waldstück im Bereich der Feuereiche im Grenzbereich zwischen Brilon und Olsberg. Die Frau fuhr mit ihrem E-Bike auf einem Teilstück des Rothaarsteiges. Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie auf dem befestigten Waldboden bergab und stürzte hierbei. Als sie ihrem Partner nicht mehr folgte, kehrte dieser um. Er fand die verletzte Frau und alarmierte die Rettungskräfte. Neben dem Bergehubschrauber und der Polizei waren der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber und die Bergwacht im Einsatz.

