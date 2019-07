Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrecher festgenommen

Winterberg (ots)

Einen mit Haftbefehl gesuchten Einbrecher nahm die Polizei in Winterberg am Montagvormittag fest. Der 29-jährige Winterberger sollte bereits im März wegen diversen Einbruchstaten vor Gericht stehen. Den Termin ließ der Mann verstreichen. Er tauchte ab und finanzierte seine Drogensucht weiterhin durch Straftaten. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann am 03. Juni in Siedlinghausen einen räuberischen Diebstahl begangen hat und am 20. April in ein Hotel in der Innenstadt eingebrochen ist. Eine Polizeistreife erkannte den mit Haftbefehl gesuchten Mann, als er in ein Haus ging. Bei der Überprüfung im Haus, konnte er festgenommen werden. Das Amtsgericht Brilon verkündete bereits den Haftbefehl.

