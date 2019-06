Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geburtstagsfeier mit Kettenreaktion

Landau: 07.06.2019, 15:00 Uhr (ots)

Eine 60-jährige Frau aus Thüringen befand sich zu Besuch auf einer Geburtstagsfeier in der Luitpoldstraße. Als der Gastgeber den Sonnenschirm drehte um seine Gäste vor der Sonneneinstrahlung zu schützen, stieß er mit dem Schirm gegen eine auf dem Vordach stehende Gipsfigur. Die Gipsfigur fiel vom Vordach und traf Thüringerin am Kopf. Durch den Aufprall erlitt diese eine schmerzhafte Platzwunde am Hinterkopf. Zur weiteren Abklärung wurde die Frau durch einen Krankenwagen ins Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell