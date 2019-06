Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wörth am Rhein (ots)

Am 07.06.2019, gegen 11:30 Uhr, wurde eine 57jährige mit ihrem Pkw Opel Corsa in Wörth fahrend festgestellt. Da die Dame hier amtsbekannt ist und keine Fahrerlaubnis mehr besitzt, sollte sie einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Anhaltezeichen fuhr die 57jährige quer durch das Stadtgebiet Wörth, bis sie letztendlich in einer Sackgasse anhielt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Die psychisch auffällige 57jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

