POL-PDLD: Rhodt unter Rietburg - Zu tief ins Glas geschaut

Am Samstag, den 08.06.19, gegen 00.15 Uhr wurden die Beamten auf dem Rhodter Blütenfest durch einen 69-jährigen Mann aus dem Landkreis Ahrweiler angesprochen. Dieser war stark alkoholisiert und war auf der Suche nach seinem Campingbus. Auf Grund fehlender Ortskunde und seinem starken Alkoholisierungsgrad war er nicht mehr in der Lage diesen alleine zu finden. Mit Hilfe der Beamten konnte das Fahrzeug auf einem nahegelegenen Wohnmobilstellplatz aufgefunden werden. Zur Verhinderung einer möglichen Trunkenheitsfahrt musste er den Beamten jedoch seinen Fahrzeugschlüssel aushändigen. Diesen kann er, nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hat, wieder in Empfang nehmen.

