POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Am Freitag, den 07.06.19, gegen 11.30 Uhr befuhr eine 84-jährige Pkw-Fahrerin aus Edenkoben die Weinstraße in Richtung Luitpoldstraße. In Höhe der Hausnummer 110 kam ihr ein schwarzer, kleiner Pkw entgegen. Da dieser Pkw zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Außenspiegeln. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der schwarze Pkw davon.

Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

