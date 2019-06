Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Neustadter Straße, 5.6.2019, 09.00 Uhr Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Landau (ots)

Am 5.6.2019, gegen 09.00 Uhr kam es in Landau, in der Neustadter Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 58-jährige Fahrerin eines E-Bikes leicht verletzt wurde. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin hat beim Öffnen der Fahrertür das auf dem Radweg fahrende E-Bike übersehen. Dessen Fahrerin fuhr gegen die offen stehende Tür und verletzte sich leicht. Zur weiteren Versorgung wurde die 58-jährige in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 1000. -Euro.

