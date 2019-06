Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Marktstraße, 6.6.2019, 9:15 Uhr Körperverletzung

Landau (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es am 6.6.2019, gegen 9:15 Uhr, in einer Bäckereifiliale in der Markstraße in Landau. Ein amtsbekannter 36-jähriger Mann betrat das Geschäft und nahm sich eine auf dem Tresen stehende 0,5l Getränkeflasche. Die Verkäuferin wies den Mann auf das bestehende Hausverbot hin und forderte diesen auf die Flasche wieder zurückzustellen. Der 36-jährige warf die Getränkeflasche auf die Verkäuferin. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

