Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim, B38, 6.6.2019, 18.10 Uhr Verkehrsunfall mit 3 Pkw und leicht verletzter Person

Billigheim-Ingenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Pkw, einer leicht verletzter Beifahrerin und Sachschaden in Höhe von 13000.--EUR kam es auf der B38 in Ingenheim am frühen Abend des 6.6.2019. Ein Richtung Appenhofen fahrender Pkw musste verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 58-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Hierdurch wurde die Beifahrerin des bereits stehenden Pkw leicht verletzt. Ein weiterer 28-jähriger Pkw erkannte diese Situation ebenfalls zu spät und kollidierte mit dem bereits aufgefahrenen Pkw.

