POL-LB: Ludwigsburg: Auseinandersetzung vor Schnellrestaurant, 26-Jähriger bei Schlägerei verletzt, Unbekannte treiben ihr Unwesen auf Gartengrundstücken; Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht

Ludwigsburg: Auseinandersetzung vor Schnellrestaurant

Noch ungeklärt sind die Umstände, die am Sonntag gegen 20.00 Uhr vor einem Schnellrestaurant in der Maybachstraße im Gewerbegebiet Tammerfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern führten. Ein 31 Jahre alter Mann soll einen 44-Jährigen, der mit seiner 40 Jahre alten Ehefrau vor dem Fastfood-Restaurant stand, zunächst beleidigt und ihn dann geschlagen haben. Als der Jüngere seinen Kontrahenten wohl auch mit Tritten attackierte, ging die Frau dazwischen. Hierauf habe der 31-Jährige auch die Frau beleidigt. Es sei dann zu einem Gerangel zwischen den Männern gekommen und schließlich habe der jüngere Mann den Älteren mit einem Stock angegriffen. Beide erlitten leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachten konnten und bittet diese, sich zu melden.

Ludwigsburg: 26-Jähriger bei Schlägerei verletzt

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen einer Schlägerei, zu der es am frühen Sonntagmorgen in der Ludwigsburger Innenstadt kam. Zunächst sollen bislang unbekannte Täter in einer Gaststätte in der Uhlandstraße auf einen 26-Jährigen losgegangen sein. Die Auseinandersetzung verlagerte sich im weiteren Verlauf vor das Lokal. Gegen 03.40 Uhr alarmierte schließlich ein Zeuge die Polizei. Die Täter suchten hierauf das Weite. Da der 26-Jährige kurzzeitig bewusstlos gewesen war und Verletzungen aufwies, sollte er durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Hiergegen wehrte er sich jedoch vehement und beschädigte die Ausstattung des Krankenwagens. Um ihn transportieren zu können, mussten dem Mann schlussendlich Handschließen angelegt werden.

Ludwigsburg-Hoheneck: Unbekannte treiben ihr Unwesen auf Gartengrundstücken

Auf insgesamt fünf Gartengrundstücken, die nördlich der Schillstraße in Hoheneck liegen, trieben bislang unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen ihr Unwesen. Indem sie Zäune überkletterten und auch Gartentore eintraten, verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu den Grundstücken, um anschließend die darauf stehenden Gartenhütten zu durchsuchen. Teilweise mussten sie die Türen zunächst aufbrechen. In einem Fall schlugen die Einbrecher auch ein Fenster ein. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 1.100 Euro belaufen. Der Wert des Diebesguts blieb vermutlich eher gering. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen. Bislang konnte die Polizei lediglich drei der fünf betroffenen Grundstücksbesitzer ermitteln und bittet deswegen, dass sich die weiteren Geschädigten ebenfalls melden.

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht

Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand zwischen Samstag 19.00 Uhr und Sonntag 09.50 Uhr bei einer Unfallflucht in der Ziegelstraße in Bietigheim. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand, entgegen der Fahrtrichtung abgestellten BMW. Ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen.

