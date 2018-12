POL-AC: Versuchter Raub auf Spaziergängerin: Polizei sucht Zeugen

Aachen/Haaren (ots) - Am 05.12.2018 kam es in der Haarbachtalstraße zu einem versuchten Raub auf eine 28-jährige Frau. Sie war gegen 20.50 Uhr mit ihrem Hund auf einer Wiese gegenüber dem Reuterweg spazieren, als sie ein unbekannter Täter gegen einen Baum stieß und ihre Jackentaschen durchwühlte. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Haarbachtalstraße und bestieg dort einen Pkw. Nach Angaben von Zeugen soll es sich dabei um einen dunklen Audi gehandelt haben. Das Motorgeräusch soll beim Starten auffällig laut gewesen sein. Der Täter wird beschrieben als etwa 190 cm groß und kräftig. Beute konnte der Täter nicht machen.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Täter oder dessen Fahrzeug (Kennzeichen, Marke) machen?

Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden.(am)

