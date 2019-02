Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Raub auf Ladengeschäft

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag betrat ein Unbekannter, maskiert mittels Kapuze und Schal, gegen 09.50 Uhr ein Ladengeschäft in der Ortsmitte der Gemeinde Pleidelsheim und forderte dort unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Die sich im Geschäft befindliche Angestellte händigte dem Täter daraufhin einen geringen Bargeldbetrag aus. Der Täter flüchtete im Anschluss zu Fuß in südwestliche Richtung, wo er noch kurzzeitig durch einen Zeugen abgesetzt verfolgt werden konnte. Die Spur des Flüchtigen verlor sich schließlich im Südwesten von Pleidelsheim. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos. Bei dem Unbekannten soll es sich vermutlich um einen Osteuropäer, 20-25 Jahre alt, 170 cm groß und schlank mit osteuropäischem Dialekt gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt sowie zum dem Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 18 9 in Verbindung zu setzen.

