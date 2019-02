Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Wohnungseinbruch in Eberdingen-Hochdorf (Hochdorf), Diebstahl von Baumaschinen in Murr und Wohnungseinbruch in Korntal-Münchingen (Münchingen)

Ludwigsburg (ots)

Eberdingen-Hochdorf: Einbrecher durchwühlen gesamtes Haus

Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Samstag wurde am nördlichen Ortsrand von Hochdorf durch bislang unbekannte Täterschaft in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Abwesenheit der Bewohner wurde durch die Täterschaft genutzt, um durch Aufhebeln eines Fensters ins das Innere des Hauses zu gelangen. Dort wurden sämtliche Räume durchwühlt. Entwendet wurden diverse Schmuckstücke. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

Murr: Mehrere Baumaschinen aus Fahrzeug entwendet

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurden aus einem geparkten Pkw in der Gottlieb-Daimler-Straße in Murr mehrere Baumaschinen entwendet. Zugriff erlangte die unbekannte Täterschaft, indem das Fenster der Beifahrertüre des Fahrzeugs eingeschlagen wurde. Über den Wert des entwendeten Diebesguts liegen noch keine Angaben vor.

Korntal-Münchingen: Einbruch unter Zuhilfenahme einer Leiter

Am Samstagabend wurde in ein Wohnhaus am nord-westlichen Ortsrand von Münchingen eingebrochen. Dabei wurde durch den dreisten Einbrecher die Abwesenheit der Eigentümer ausgenutzt. Der unbekannte Täter verschaffte sich dabei mittels einer Leiter und durch Aufhebeln eines Fensters im ersten Obergeschoss Zutritt ins Gebäudeinnere. Das Einstiegsfenster befand sich auf der Gebäuderückseite. Dort durchsuchte der Täter das zum Fenster dazugehörige Zimmer. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

