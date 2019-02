Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Renningen und Verkehrsunfallflucht in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Renningen: Zwei Verletzte nach Vorfahrtsunfall

Am Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr kollidierten im Ortsteil Malmsheim im Neubaugebiet Schnallenäcker zwei Pkws. Die 40-jährige Fahrerin eines Peugeot befuhr hierbei die Anna-Theurer-Straße und wollte nach links in die Nelkenstraße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts auf der Nelkenstraße heranfahrenden 45-jährigen BMW-Fahrerin, welche in Richtung Ortsmitte Malmsheim unterwegs war. Bei dem Unfall wurden beide Pkw-Lenkerinnen jeweils leicht verletzt. Ein Rettungswagen war im Einsatz. Eine der Beteiligten wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8000.- Euro.

Böblingen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitag im Zeitraum von 14.30 und 16.10 Uhr auf einem Privatparkplatz in unmittelbarer Nähe vom Sömmerda Platzes in der Freiburger Allee einen parkenden Mercedes und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 07031/132500 in Verbindung zu setzen.

