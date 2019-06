Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Germersheim (ots)

Ein schwerverletzter Radfahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, welcher sich soeben im Industriegebiet von Germersheim ereignet hat. Demnach befuhr der ca. 70 Jahre alte Radfahrer mit seinem Rennrad, die Hamburger Straße in Germersheim. Da vor ihm Lkw verkehrsbedingt halten mussten, wich er auf den Gehweg aus. Als er im weiteren Verlauf zwischen zwei Lkw hindurch wieder auf die Straße wechseln wollte, stieß er gegen einen anfahrenden Lkw und stürzte. Er wurde von den Rettungssanitätern in die Asklepiosklinik nach Germersheim verbracht, wo er zurzeit noch behandelt wird. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzu gezogen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell