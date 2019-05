Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190526 - 567 Frankfurt-Bockenheim: Zeuge nimmt Schuss wahr

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 25. Mai 2019, gegen 02.35 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen 41-jährigen Frankfurter, wie dieser an der Endhaltestelle der Linie 17, in der Leonardo-da-Vinci-Allee, aus einer Pistole einen Schuss abfeuerte. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei, hielt telefonisch auch weiterhin Kontakt und konnte so mitteilen, dass der Schütze den Bereich der Haltestelle noch nicht verlassen hatte.

Als der Beschuldigte der Einsatzkräfte gewahr wurde, versuchte er sich zu entfernen. Plötzlich drehte er sich um und lief, jedwede polizeiliche Anweisung missachtend, mit verdeckten Händen auf die Beamten zu. Diese entschlossen sich, den Diensthund gegen den Beschuldigten einzusetzen. Bei der Festnahme des Mannes fiel diesem die Pistole aus dem Hosenbund. Die Waffe wurde sichergestellt, es handelt sich um eine Schreckschusspistole. Auch die Hülse des abgefeuerten Schusses konnte an der Haltestelle gefunden werden. Der 41-Jährige führte noch weitere 92 Schreckschusspatronen und zwei Messer mit sich. Der Beschuldigte verfügt nicht über den notwendigen "kleinen Waffenschein". Der alkoholisierte 41-Jährige erlitt eine Bisswunde und wurde noch vor Ort erstversorgt. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell