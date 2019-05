Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190524 - 565 Frankfurt-Gallus: Trickdiebe entwenden Schmuck

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (23.05.2019) haben Trickdiebe gezielt den Schmuck eines Ehepaars entwendet. Den Tätern gelang mitsamt der Beute die Flucht.

Die 74-Jährige und ihr 77-jähriger Mann hatten über eine Internetplattform Schmuck zum Verkauf angeboten. Ein Interessierter meldete sich. Es wurde ein Termin vereinbart. Gestern Nachmittag traf man sich gegen 16.50 Uhr in der Wohnung des Ehepaars, um die Schmuckstücke zu begutachten. Der vermeintliche Interessent kam jedoch nicht alleine. Während der 77-Jährige dem unbekannten Mann den Schmuck zeigte, entwendete sein Begleiter mehrere Schmuckstücke aus der Wohnung. Anschließend verabschiedeten sich die beiden und machten sich mitsamt dem gestohlenen Schmuck von dannen. Als der 77-Jährige den Diebstahl bemerkte, alarmierte er umgehend die Polizei.

Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei dauern an.

