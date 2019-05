Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190524 - 563 Frankfurt-Bornheim: Roller geklaut

Frankfurt (ots)

(ka) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Diebe einen Motorroller der Marke Piaggio.

Der blaue Roller mit dem Kennzeichen F-C 6207 war auf der Berger Straße geparkt. In der Gepäckbox des Motorrollers befand sich ein Helm und Werkzeug.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 069/755-10600 oder von jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

