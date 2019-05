Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190523 - 560 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme mit Gesang

Frankfurt (ots)

(ne) Ein 18-jähriger Drogendealer ist gestern Abend von Zivilbeamten in der Nähe der Straßenbahnstation Stresemannallee beim Verkauf von Marihuana erwischt worden. Die anschließende Festnahme erfreute nicht nur die Polizisten.

Die Beamten sahen, wie der junge Mann an einen Käufer eine Konsumeinheit verkaufte. Bei der anschließenden Festnahme versuchte der 18-Jährige zu fliehen. Die Beamten verfolgten den Mann und konnten ihn wenige Meter weiter in einem Hinterhof stellen. Eine zufällig vorbeikommende Kindergruppe sah die nicht alltägliche Situation. Die Kinder lachten, als die Beamten dem 18-Jährigen die Handfesseln anlegten. Sie fingen sogar an zu singen: "Du bist verhaftet!" und "Er hat den Dieb gefangen!". Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Sachen bzw. seiner Wohnung konnten insgesamt rund 70 g Marihuana aufgefunden werden.

Der 18-Jährige wurde anschließend nach Hause entlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell