Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190523 - 559 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Zivilstreife der Polizei konnte am Donnerstag, den 23. Mai 2019, gegen 01.45 Uhr, einen Mann dabei beobachten, wie er ein gesichertes Fahrrad der Marke Stevens an der Ecke Mainluststraße/Wilhelm-Leuschner-Straße anhob und so davontrug.

Er brachte das Rad in einen Hinterhof der Wilhelm-Leuschner-Straße, wo er sich nur kurz aufhielt. Nach der kurzen Verweildauer wollte er radelnd den Hof verlassen, wurde jedoch festgenommen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 33-Jährigen, ohne festen Wohnsitz.

