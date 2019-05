Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190522 - 556 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Einbruch in Gaststätte

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 21. Mai 2019, in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 06.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Gastraum einer Gaststätte in der Moselstraße ein. Im Bereich hinter dem Tresen entwendeten sie ein iPhone, ein iPad und einen kleinen Tresor, in dem sich eine Geldbörse mit etwa 150 EUR Inhalt befand. Den Tätern gelang es, unerkannt zu entkommen.

